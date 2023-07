Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es war die Woche der Notenbanker, große Überraschungen blieben aber aus, so die Deutsche Börse AG.Wie erwartet, hätten US-Notenbank und EZB ihre Leitzinsen letzte Woche um 25 Basispunkte angehoben. In den USA seien nun 5,25 bis 5,5 Prozent erreicht, in der Eurozone 4,25 Prozent. ...

