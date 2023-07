Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zinssitzung der japanischen Notenbank (BoJ) vergangenen Donnerstag brachte keine Überraschungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Gegensatz zur FED und EZB sei der Leitzins nicht erhöht und bei 0,1 Prozent belassen worden - und das trotz anhaltend hoher Inflation (3,3 Prozent) sowie einer Kernrate von 4,2 Prozent im Land. Zuvor habe der BoJ Chef Kazuo Ueda noch angekündigt, die japanische Geldpolitik nachhaltig zu ändern, um das Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen. Dies würde auch Lohnerhöhungen voraussetzen, jedoch würden Äußerungen der Notenbank während der Sitzung weiterhin auf ein Festhalten an der ultralockeren Geldpolitik hindeuten. Deflationsängste dürften hier wohl eine Rolle spielen. ...

