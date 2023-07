EQS-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

niiio-Tochter PATRONAS gewinnt weiteren Asset Manger CSR für die Plattformlösung QuickStart Neuer Kunde mit rund 1,7 Mrd. Euro AuM setzt auf QuickStart-Programm

Softwarelösung ist ab Oktober 2023 im Einsatz

CSR erwartet deutliche Entlastung beim täglichen Portfolio- und Order-Management

Freiburg, 31.07.2023 | Die PATRONAS Financial Systems GmbH, Tochtergesellschaft der niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset- und Wealth-Management, hat mit der CSR Beratungsgesellschaft mbH aus Hofheim am Taunus einen weiteren renommierten Asset Manager für die Plattformlösung PATRONAS QuickStart gewonnen.

Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit rund 1,7 Mrd. Euro betreut. Seit ihrer Gründung im Jahre 2008 verfolgt die CSR Beratungsgesellschaft eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, dabei wurden von Beginn an auch ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.

QuickStart ist eine prozessoptimierte Lösung für das tägliche Portfolio- und Order-Management mit integrierter Investment-Compliance. Damit ersetzt CSR das bisher genutzte Programm eines Mitbewerbers von PATRONAS.

Dr. Thorsten Rühl, Partner und Leiter Investmentstrategie & Research bei der CSR Beratungsgesellschaft, dazu: "Der KVG-übergreifende Zugriff auf alle Publikums- und Spezialfonds mit automatisierter Front2back Portfoliomanagement-Lösung ist eine hervorragende Unterstützung in unserem Tagesgeschäft. Alle unsere Anlagegrenzen können sekundenschnell bei jeder Order vorab geprüft und entsprechend berücksichtigt werden."

Das Projekt zur Einführung von QuickStart ist im Detail durchgeplant und befindet sich aktuell bereits in der Umsetzung. Ab dem 1.10. 2023 wird das Team von CSR dann mit der neuen Lösung arbeiten. "Wir freuen uns darauf, mit PATRONAS QuickStart in Zukunft eine deutliche Entlastung im Tagesgeschäft zu erleben und weiter erfolgreich wachsen zu können, so Rühl."



Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für das Asset und Wealth Management. Als "one-stop-shop" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis - und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie.



Über die PATRONAS Financial Systems GmbH

PATRONAS Financial Systems, ein Unternehmen der niiio finance group AG, ist ein führender Softwareanbieter für die internationale Investmentbranche. PATRONAS bietet integrierte Portfolio-, Risiko-, Compliance- und Ordermanagementlösungen für Anlageberater, Asset Manager und Administratoren.



Über die CSR Beratungsgesellschaft

Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Seit ihrer Gründung Anfang des Jahres 2008 verfolgt die CSR Beratungsgesellschaft eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSRPublikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt. Die CSR betreut für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit ca. 1,7 Mrd. Euro.







