Mit dem Smart Platform Zertifikat* (ISIN: DE000VQ11SP4) können Sie mit nur einem Anlageprodukt in die besten Aktien der Plattformwirtschaft investieren. Plus 24 Prozent seit Emission im November 2020 - nicht schlecht!

Thomas Rappold, Mastermind hinter dem Zertifikat auf den Solactive Smart Platform Economy Index* (ISIN: DE000VQ11SP4), gilt am Markt als ausgewiesener Experte für Tech-Investments und profunder Kenner des Silicon Valley. Darüber hinaus ist er Autor mehrerer Bücher zu Investmentthemen.

Tatsächlich scheint sich Rappolds Expertise für Anleger auszuzahlen: Seit der Emission im November 2020 hat das Smart Platform Zertifikat* (ISIN: DE000VQ11SP4) 23,90 Prozent hinzugewonnen. Allein im laufenden Jahr ging es mehr als 40 Prozent nach oben:





Digitale Plattformen fungieren als effiziente Marktplätze, die Käufer und Verkäufer von Produkten und Dienstleistungen optimal zusammenbringen. Beispiele für Aktien aus der Plattformwirtschaft sind unter anderem Netflix, Alphabet, Baidu und Meta Platforms. Das Smart Platform Zertifikat* (ISIN: DE000VQ11SP4) investiert in die genannten und viele weitere Aktien der Plattformwirtschaft.

*= Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung.

Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass interessierte Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Offenlegung Interessenskonflikt: Die Smartbroker Holding AG ist an der Auflegung des Zertifikates beteiligt und erhält eine entsprechende Vergütung.

