Seit 01.07.2023 verantwortet Ines Hoffmann als Sales Director Wholesale & Retail Clients die Region West bei der DJE Kapital AG. Sie gehört zum Team von Andrea Huber, Head of Wholesale & Retail Clients, und berichtet an Florian Barber, Head of Sales. In der neuen Funktion soll Hoffmann vorrangig die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...