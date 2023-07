EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

hep zu einem der "Top Solar Contractors 2023" in den USA ernannt



31.07.2023 / 12:00 CET/CEST

Huntersville, North Carolina, 31. Juli 2023 - Da die Vereinigten Staaten im Rahmen des "Inflation Reduction Act" erhebliche staatliche Unterstützung für Solarprojekte und Speicher bereitstellen, wächst die Nachfrage nach diesen Technologien im Rekordtempo. Solarentwickler, -installateure und -unternehmer nutzen die Gunst der Stunde und bauen landesweit größere Projekte. hep wurde für seine Aktivitäten auf dem US-amerikanischen Solarmarkt mit einem Spitzenplatz in der Kategorie der Solarentwickler auf der Liste "Top Solar Contractors 2023" der Fachzeitschrift Solar Power World ausgezeichnet.



Unter den Top Ten



Die Liste "Top Solar Contractors" wird jedes Jahr von der Fachzeitschrift Solar Power World erstellt, um die Arbeit von Solarinstallateuren in den Vereinigten Staaten zu würdigen. Solarunternehmen in den Bereichen Energieversorgung, Gewerbe und Haushalte werden nach der Anzahl der im Vorjahr installierten Kilowattleistung eingestuft und nach bestimmten Dienstleistungen, Märkten und Bundesstaaten gruppiert. hep liegt in der Kategorie Solarentwickler auf Platz 9.



"Wir freuen uns über die Anerkennung unserer Aktivitäten auf dem zweitgrößten Solarmarkt weltweit", sagt Christian Hamann, CEO von hep. "Die Voraussetzungen für Solarinvestments in den USA könnten kaum besser sein und wir sind mit mehreren Standorten gut aufgestellt, um das Wachstum weiter voranzutreiben."



"Wir von hep haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben und dabei Nachhaltigkeit und Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen", sagte Wayne Marshall, Präsident von Petra Energy Holdings, einer hep-Tochtergesellschaft. "Wir fühlen uns geehrt, für unsere bisherige Arbeit als Top Solar Contractor ausgezeichnet zu werden und freuen uns darauf, in den kommenden Jahren noch mehr bewirken zu können."



Projekte in den USA



Im Jahr 2022 finalisierte hep Solarprojekte mit 48,9 MW in Oregon, Virginia, North und South Carolina, Massachusetts und New Jersey. Das Portfolio bestand hauptsächlich aus Projekten im Versorgungsbereich und beinhaltete ein 21,4-MW-Depot-Solar-Projekt in Rustburg, Virginia - das bisher größte Projekt von hep in den USA. Mit einem "Community Solar"-Portfolio aus sechs Projekten in Oregon stieg hep auf der Liste der Top Solar Contractors zur Nummer 5 der Solarentwickler in diesem Bundesstaat auf.



Wachsender U.S.-Solarmarkt



Die USA meldeten für 2023 das stärkste erste Quartal aller Zeiten in Bezug auf die installierten Solarmodule und es wird erwartet, dass sich der Solarmarkt in den nächsten fünf Jahren verdreifachen wird. Die wachsende Entwicklungspipeline und die EPC-Kapazitäten von hep werden das Unternehmen in der vordersten Reihe halten, um die Anforderungen einer wachsenden Solarindustrie zu erfüllen.



Über hep



hep ist ein globaler Solar- und -investitionsspezialist, der 2008 in Deutschland gegründet wurde und sich auf gewerbliche und kommerzielle Solarprojekte in Nordamerika, Europa und Asien konzentriert. hep bietet End-to-End-Solarlösungen an, indem es den gesamten Entwicklungs-, Finanzierungs-, Bau- und Betriebsprozess von Greenfield-Projekten übernimmt. Darüber hinaus agiert hep als lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaft über seine vollständig regulierte Fondsverwaltung, die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglicht, sich an Solarprojekten auf der ganzen Welt zu beteiligen. Insgesamt hat hep weltweit mehr als 1,3 GW an Solaranlagen entwickelt, davon 820 MW in den USA.



Pressekontakt:

Katrin Wolf

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-0

E-Mail: presse@hep.global

www.hep.global



