Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4587/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/06 geht es um den Ultimo-Handel mit starken Erste Group Zahlen, der CA Immo mit Keegan Viscius victorious beim 16. Aktienturnier. Weiters in den News: Strabag, Porr mit Vamed und gerankt. Dann Post, Erste AM bzw. Research zu Kontron, RBI, ams Osram. Hohe Volumina bei Kapsch TrafficCom. Einen KESt-Spoiler gibt es für heute Abend bei 30x30. - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm- 16: Aktienturnier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...