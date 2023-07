Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat seine Sommerprognose veröffentlicht. Gegenüber dem Frühjahr hat sich die Stimmung weiter verbessert, so dass die Versicherer nun auf ein höheres Beitragswachstum für das laufende Jahr zusteuern als bisher erwartet. "Über alle Sparten hinweg gehen wir in unserer Sommerprognose von einem Plus von 1,3% aus, nach 0,4% in unserer Frühjahrsprognose", verkündet GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen am Montag. Sparte Leben: Rückgang ...

