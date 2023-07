Die Nasdaq Nordic bietet wachstumsstarken Firmen die Chance, an die Börse zu gehen. Auch immer mehr deutsche Unternehmen blicken in Richtung Skandinavien.Die schwedische Börse feiert in diesem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen. Seitdem ist viel passiert, nach mehreren Fusionen und Übernahmen riss sich vor rund 15 Jahren die Nasdaq den schwedischen Börsenplatz OMX unter den Nagel. Weltweit betreibt Nasdaq inzwischen über 130 Börsen, sieben davon in Europa. Hier zieht vor allem der schwedische Handelsplatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...