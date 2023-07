DIC Asset Aktie - seit man Anfang Juli die FFO-Prognose kräftig zusammenstreichen musste, kommt die Aktie nicht mehr hoch. Sie verharrt im Tal der Tränen, während andere Immobilienaktien in den letzten Wochen zumindest eine Erholungstendenz aufweisen konnten: Während in den letzten vier Wochen Vonovia immerhin ein Kurs-Plus von 18,12 %, LEG Immobilien Plus 20,93% und sogar die DIC-Mehrheitsbeteiligung VIB Vermögen ein Monatsplus von 13,75% erreichte, musste die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) ein Kursminus von aktuell 12,48 % im gleichen Zeitraum verkraften. Heute mal eine positive Nachricht ...

