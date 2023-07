LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fuchs SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im zweiten Quartal wegen eines negativen Sondereffekts und anfangs gestiegener Ölpreise einen für ihn überraschenden, weiteren operativen Ergebnisrückgang (Ebit) verzeichnet, schrieb Analyst Anil Shenoy in einer am Montag vorliegenden Studie. Seitdem seien die Ölpreise aber wieder zurückgegangen, was sich im zweiten Halbjahr positiv bemerkbar machen sollte. Daher sehe er für den Ausblick weiterhin Luft nach oben./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 04:10 / GMT





ISIN: DE000A3E5D64

