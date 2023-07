Das 16. Aktienturnier http://www.boerse-social.com/tournament , eingeladen von IRW-Press und Titelverteidiger VIG wieder mit 32er-Raster und vier Gesetzten. https://boerse-social.com/tournament , ist entschieden.: CA Immo besiegte im Finale Zumtobel mit 2.29% zu 1.67%. CA Immo besiegte davor im Semifinale DO&CO mit 0.00% zu -4.19%, in Runde 3 Frequentis mit 3.27% zu -0.70%. in Runde 2 Österreichische Post mit 2.23% zu 1.37% und in Runde 1 AT&S mit 1.32% zu -5.59%. Titelverteidiger VIG sowie Palfinger und Mayr-Melnhof (je 2 Siege) hätten gemäss Regelwerk den Wanderpokal für immer heimholen können, sind aber allesamt im Achtelfinale ausgeschieden. Der Sieger eines Turniers bekommt 15 Punkte, der zweite Finalist 10 Punkte, Halbfinalisten 6 Punkte, ...

