Der ganz große Hype bei Aktien aus dem Bereich Batterien und Batteriemetalle ging Ende 2022 zu Ende. Nun bieten sich Anlegern wieder moderate Bewertungen bei vielen Unternehmen. Wir stellen mit Lithium Americas, Consolidated Lithium Metals und Freyr Battery drei chancenreiche Werte vor.

Elektroautos: Boom hält an!

Der Boom bei Elektroautos hält weiter an. So stieg Ihr Anteil an den weltweiten Neuzulassungen 2022 auf 14 Prozent. In diesem Jahr soll dieser laut der Internationalen Energie Agentur (IEA) weiter auf 18 Prozent zulegen. Damit wäre mehr als jedes sechstes neue Fahrzeug bereits elektrisch angetrieben. In manchen Märkten wie Norwegen werden schon bereits Werte von über 85 Prozent erreicht. Doch auch die großen Automärkte China, die USA und die Europäische Union sorgen für ein steiles Wachstum. Dabei befeuert insbesondere der Inflation Reduction Act (IRA) in den Vereinigten Staaten den Boom. Da die USA beim Anteil der Elektroautos deutlich hinter der Volksrepublik und der EU liegen, winkt hier den Anbietern ein enormes Aufholpotenzial. So erhalten US-Konsumenten dank des IRA bis zu 7.500 US-Dollar pro Fahrzeug an Förderung. Allerdings müssen dazu der größte Teil der verwendeten Teile und Rohstoffe aus dem Inland oder Ländern stammen, mit denen die USA ein Freihandelsabkommen haben. Benchmark Minerals Intelligence schätzt, das sich allein in Nordamerika die Nachfrage nach Lithium bis 2035 fast vervierzehnfachen werde.

Rohstoffnachfrage steigt erheblich

So oder so steigt durch den Boom bei Elektroautos die Nachfrage nach Batterien und Rohstoffen. Im Fokus stehen dabei die sogenannten Batteriemetalle wie Lithium, Kobald, Graphit, Vanadium, Kupfer oder Nickel. Die IEA hatte dazu bereits im vergangenen Jahr entsprechende Berechnungen angestellt. Wenn die großen Wirtschaftböcke ihre Ziele bei der Elektrifizierung erreichen wollen, sind allein bei diesen Rohstoffen (ohne Kupfer) mehr als 300 neue Minen bis 2035 nötig. Bei Kupfer soll die Nachfrage binnen zehn Jahren um etwa ein Drittel auf mehr als 32 Mio. Tonnen pro Jahr steigen. Deshalb sichern sich derzeit auch viele Auto- und Batteriekonzerne entsprechende Rohstoffvorkommen direkt bei den Firmen. Versorungssicherheit ist das oberste Gebot, wie es Mercedes-Chef Ola Källenius im Herbst in einem ausführlichen Interview mit dem SWR sagte.

Tesla ist nach BYD der zweitgrößte Elektroauto-Hersteller der Welt und hat sich bereits dank mehrere Offtake-Deals Rohstoffe von Unternehmen wie Liontown Resources und PIedmont Lithium gesichert. Graphik: Showroom von Tesla in Shanghai (Das Investor Magazin). Batteriemetalle: Aktien zeigen wieder vernünftige Bewertungen

Die Profiteure dieser Trends liegen auf der Hand: Unternehmen mit entsprechenden Vorkommen an Batteriemetallen werden derzeit in der Industrie mit offenen Armen empfangen. Das gilt auch für all jene Unternehmen, die derzeit Batteriefabriken bauen und eine gewisse Marktmacht aufgebaut haben. Wir möchten Ihnen drei spekulative Unternehmen vorstellen, die langfristig von diesen Entwicklungen profitieren dürften und deren Bewertungen nach dem Hype im vergangenen

