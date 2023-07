In Salzburg sollen Briefe, Pakete und andere Postsendungen ab Anfang des kommenden Jahres CO2-frei zugestellt werden. Hierfür erweitert die Österreichische Post ihre Flotte in drei Depots in der Region um 120 neue E-Fahrzeuge. Damit wären dann bis zum Ende dieses Jahres 220 Elektrofahrzeuge der Post-Flotte auf Salzburgs Straßen und im Umland unterwegs. Für den Betrieb werden an den drei Zustellzentren ...

