Der Bitcoin verharrt derzeit in seiner Seitwärtsbewegung. Unabhängig davon wird der Boden für die nächste große Mega-Hausse von Bitcoin bereitet. Ungeduld ist beim Bitcoin ein schlechter Ratgeber. Natürlich sind schnelle Aufwärtsbewegungen für Anleger spannender als eine lange Seitwärtsbewegung. Kryptowährung Bitcoin läuft seitwärts Der Bitcoin läuft nun schon seit mehr als einem Monat in einer Seitwärtsbewegung, bei der sich der Kurs in einer Bandbreite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...