© Foto: picture alliance/Zoonar/Greg Kelton



Lars Wißler, Macher des Börsendienstes Aktie der Woche, ist ehrlich: Der Markt habe sich "anders, als von mir erwartet" entwickelt. Warum das jetzt eine gute Nachricht für Anleger sein könnte.

Lars Wißler, Chef der Aktie der Woche-Empfehlungen, über den US-amerikanischen Aktienmarkt: "Vergangene Woche ist der US-Markt aus seiner langen Seitwärtsbewegung aufwärts ausgebrochen. Anders, als von mir erwartet, ist keine Schwächephase eingetreten, sondern es scheint, als wollte der Markt erneut beschleunigen."

Wißler erkennt folgende drei Gründe für einen eventuell anstehenden Marktaufschwung: "Auslöser sind bisher exzellente Geschäftsberichte, überraschend gute Entwicklungen bei Inflation und Lebenshaltungskosten und sicher nicht zuletzt die Notenbanken. Letztere agieren ruhig und optimistisch. Die amerikanische FED geht mit noch einer erwarteten Erhöhung in diesem Jahr genau den geplanten Weg.

Die EZB dagegen überraschte und deutete an, dass der Erhöhungszyklus mit der Erhöhung am letzten Donnerstag zu Ende sein könnte. Ein freudiges Ereignis besonders für europäische Aktien, das die Märkte entsprechend feierten", so der Aktie der Woche-Chef zur aktuellen Marktlage.

Aus deutscher Sicht seien laut Wißler in dieser Börsenwoche vor allem folgende Zahlen interessant: die Berichte von Siemens Healthineers am Mittwoch, von BMW und Infineon (beide am Donnerstag) und der von Vonovia am Freitag.

Autor: Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Holen Sie sich hier den kostenlosen Report von Lars Wißlers Aktie der Woche: "Der vergessene Halbleiter-Favorit!" Auf diesen Wert sollten Sie unbedingt einen Blick werfen!

Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen beherrschen aktuell unsere Technologiewelt und sind zu echten Stars an der Wall Street geworden. Nvidia und AMD sind in den letzten sechs Monaten bereits um mehr als 100 Prozent gestiegen. Ein Name scheint dabei in Vergessenheit geraten zu sein. Lars Wißlers Report enthüllt Ihnen diesen geheimen Aktien-Favoriten und zeigt Ihnen, warum Sie jetzt zuschlagen sollten.