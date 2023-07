South Windsor, Conn. (ots/PRNewswire) -Capewell, ein weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen in den Bereichen Überlebensfähigkeit und Luftfahrt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die prestigeträchtige AS9100-Zertifizierung für seinen Campus für Nähtechnik und Überlebensfähigkeit in Meadows of Dan, Virginia, erhalten hat. Die Zertifizierung, ein weltweit anerkannter Standard für Qualitätsmanagementsysteme (QMS) in der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, unterstreicht das unermüdliche Engagement von Capewell für außergewöhnliche Qualität und überlegene Lösungen für die Streitkräfte auf der ganzen Welt."Wir sind sehr stolz darauf, nach ISO 9001 jetzt auch nach AS9100 zertifiziert zu sein", sagte Thomas Weidley, CEO von Capewell. "Diese Anerkennung ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams für Nähtechnik und Überlebensfähigkeit in Virginia, das sich ständig bemüht, in allen Aspekten unserer Tätigkeit hervorragende Leistungen zu erbringen. AS9100 bestätigt nicht nur die Wirksamkeit unserer Qualitätsmanagementsysteme, sondern zeigt auch unser Engagement, unseren Kunden die sichersten, zuverlässigsten und qualitativ hochwertigsten Produkte zu liefern".Basierend auf den Grundlagen von ISO 9001, der weltweit anerkannten und am häufigsten verwendeten Norm für Qualitätsmanagementsysteme, ist AS9100 speziell auf die besonderen Anforderungen des zivilen und militärischen Luftfahrtsektors zugeschnitten.AS9100 bietet Unternehmen einen strategischen Ansatz zur Erreichung von Qualitätsverbesserungszielen, indem ein umfassendes System geschaffen wird, das Unternehmen bei der Entwicklung, Herstellung und Lieferung sicherer und zuverlässiger Produkte unterstützt und gleichzeitig die Anforderungen der Kunden sowie gesetzliche und behördliche Vorschriften erfüllt. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass Hersteller kontinuierlich sichere und zuverlässige Produkte produzieren."Mit dem Erhalt der AS9100-Zertifizierung zeigt Capewell, dass für alle in unseren Anlagen hergestellten Produkte die höchsten Qualitätsmanagementstandards gelten", so Cathy Roberts, Quality Assurance and Contract Manager, die den Zertifizierungsprozess beaufsichtigte. "Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Streben nach kontinuierlicher Verbesserung und unterstreicht unser Engagement, die Erwartungen unserer geschätzten Kundschaft zu erfüllen und zu übertreffen".Im Durchschnitt dauert es drei bis sechs Monate, bis ein Unternehmen die strengen und rigorosen internen und externen Prüfungen abgeschlossen hat, die für eine Zertifizierung erforderlich sind.Mit der AS9100-Zertifizierung, die nun für alle unsere Standorte in den USA gilt, reiht sich Capewell in die Riege der weltweit führenden Unternehmen der Luft- und Raumfahrt ein und unterstreicht damit die Einhaltung der höchsten Industriestandards durch das Unternehmen. Als AS9100-zertifiziertes Unternehmen wird Capewell in das Online Aerospace Supplier Information System (OASIS), das von der International Aerospace Quality Group (IAQC) verwaltet wird, aufgenommen. OASIS ist eine wichtige Ressource für die Branche und ermöglicht es Kunden und Lieferanten, sich effizient zu vernetzen und potenzielle Partnerschaften zu erkunden.Informationen zu CapewellCapewell wurde 1881 gegründet und ist ein führender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Überlebensfähigkeit und Luftfahrt für die Verteidigungsbranche. Mit Standorten in den Vereinigten Staaten und Europa beliefert Capewell das Verteidigungsministerium, Verbündete und Partner auf der ganzen Welt mit den innovativsten und effektivsten kundenspezifischen Lösungen, die den gefährlichen Einsatzbedingungen von heute standhalten. Das Unternehmen bietet auch Schulungen und die Entwicklung von Doktrinen als Teil seiner Mission an, Leben zu retten und den Erfolg zu steigern. Capewell unterhält enge Beziehungen zu großen staatlichen Hauptauftragnehmern und ist ein wichtiger Bestandteil der globalen Lieferkette.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.capewell.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1420426/Capewell_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/capewell-erhalt-as9100-zertifizierung-und-verstarkt-damit-sein-engagement-fur-qualitat-und-sicherheit-in-der-luft--und-raumfahrtindustrie-301887432.htmlPressekontakt:KONTAKTINFORMATIONEN: Capewell,Taylor Holleman,860.610.0700,media@capewell.comOriginal-Content von: Capewell, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169994/5570661