Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem die FED in der vergangenen Woche die Notwendigkeit einer weiteren Verlangsamung des Wachstums bekräftigt hat, gewinnen die Arbeitsmarktdaten am Freitag noch stärker an Bedeutung, so die Analysten von Postbank Research.Der allgemeine Tenor sei vorsichtig optimistisch, aber es werde mit einer weiteren Abschwächung des Arbeitsmarkts gerechnet. Der Konsens gehe davon aus, dass im Juli weniger als 200.000 Arbeitsplätze geschaffen worden seien, was den Zielen des Offenmarktausschusses der FED entsprechen würde. In jedem Fall dürfte das Hauptaugenmerk auf dem Lohnwachstum liegen. Es sei nach wie vor sehr hoch und liege weit über dem Niveau, welches die FED als hinreichend ansehe, um die restriktive Geldpolitik einzustellen. ...

