Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat in seiner neuesten Analyse eine ernüchternde Folgerung für die Weltwirtschaft veröffentlicht, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Danach solle die Weltwirtschaft in nächster Zeit nur um 3% wachsen. Die Weltbank sei der Meinung, ein solches Wachstum angesichts der demographischen Entwicklung lediglich Stagnation bedeute. Die Bevölkerung in der Welt habe bereits die 8 Milliardengrenze überschritten, 10 Milliarden würden in absehbarer Zeit erreicht. ...

