Mit Produktinnovationen, Skaleneffekten und gezielten Zukäufen hat Stemmer Imaging auch in Zukunft hohe Wachstumsraten im Blick.Als Spezialist für industrielle Bildverarbeitung agiert Stemmer Imaging am Puls der Zeit. Kunden aus mehr als 20 Branchen schätzen die maßgeschneiderten Lösungen der Bayern, mit denen sie ihre Prozesse digitalisieren, ihre Produktqualität sicherstellen und am Ende die Wettbewerbsfähigkeit verbessern können. Die Technologie ist der Schlüsselfaktor für eine schnelle, präzise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...