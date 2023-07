London (ots/PRNewswire) -- ELFBARs beliebteste und klassische ElfBar 600 erhält eine Neuauflage- Die verbesserte Serie wird durch die neue QUAQ Tech Combo ergänzt.Der globale Pionier der Vaping-Technologie ElfBar stellte in London die ElfBar 600 V2 vor, eine brandneue Version seiner innovativen ELFBAR Einweg-Vape-Serie, ELFBAR 600.Während die Neuauflage den Charme der beliebtesten und klassischen Serie von ElfBar fortsetzen wird, bietet sie den Nutzern auch einen delikateren Geschmack, ein eleganteres Erscheinungsbild und ein brandneues modulares Design, das die Recyclingeffizienz weiter steigert."Wir bringen diese lang erwartete Neuauflage unserer klassischen Serie, ElfBar 600, auf den Markt, weil wir das Feedback der Nutzer sehr ernst nehmen und kontinuierlich Marktforschung betreiben. Wir sind bestrebt, unseren Nutzern weltweit, auch auf den europäischen Märkten, ein erfrischendes Erlebnis zu bieten", sagte Victor Xiao, Chief Operating Officer von ElfBar.Das ultimative Mundgefühl durch die QUAQ Tech Combo verbessertDie ElfBar 600 V2 wird von der neuen QUAQ Tech Combo unterstützt und integriert QUAQ Mesh und QUAQ Cell, um das gesamte Vaping-Erlebnis zu verbessern, das sich durch intensiven Geschmack, eine hohe Konsistenz, sanfte Dampfwolken und eine ausgezeichnete Geschmacksreproduktion auszeichnet.Der QUAQ Mesh verwendet eine bionische Wabenstruktur und innovative hydrophile Materialien, die den Grundstein für einen bemerkenswert hohen elektrothermischen Umwandlungswirkungsgrad legen. Infolgedessen erreicht die ElfBar 600 V2 eine sofortige Aktivierung in nur 0,1 Sekunden und liefert einen kräftigen Geschmacksstoß.Mit einer präzise geregelten Toleranz der Drahtstärke und einer glatten Oberfläche reduziert der QUAQ Mesh die Kohlenstoffablagerung um 30 % und stellt sicher, dass die ElfBar 600 V2 eine hohe Konsistenz von mehr als 97 % aufrechterhalten kann und vom ersten bis zum letzten Zug reine und frische Aromen liefert.Darüber hinaus verfügt der QUAQ Mesh über eine beeindruckend kleine mittlere Aerosol-Partikelgröße von 0,76 µm, was außergewöhnlich sanfte Dampfwolken garantiert. Die Verdampfungstemperatur von 220 °C bis 270 °C steigert seine Leistung in Bezug auf die Geschmacksreproduktion weiter.Mit Hilfe von QUAQ Cell ist eine stabile Leistungsabgabe zusammen mit einem Leistungsbooster für den QUAQ Mesh sichergestellt, was ein unvergleichliches Mundgefühl mit außergewöhnlicher Konsistenz und robusten Geschmacksstößen liefert.Glatt im Griff mit hochwertigem MetallgehäuseDie ElfBar 600 V2-Serie verfügt über ein verbessertes Stahlgehäuse mit höherer Qualität, welches das visuelle und taktile Erlebnis erheblich verbessert.Die neue Metallic-Farbe mit ansprechendem Farbverlauf, mit der die ElfBar 600 V2 hervorsticht, wird durch einen überzeugenden Sinn für moderne Technologie ergänzt. Die nahtlose, einteilige Struktur am unteren Ende reflektiert einen einheitlichen und erfrischenden optischen Effekt.Effizientes Recycling mit modularer StrukturDie vor-automatisierte modulare Struktur der ElfBar 600 V2-Baureihe, die ohne Löten zusammengefügt wird, garantiert einen problemlosen Recyclingprozess, der die Abfallproduktion minimiert und die Umweltbelastung reduziert. Die Batterien der Serie können auch zur direkten Wiederverwendung demontiert werden.ElfBar führt die Branche mit ihrem nachhaltigen Engagement für die Umwelt unermüdlich an. Das Design der ElfBar 600 V2 markiert einen großen Schritt nach vorne in der Umwelt- und Sozialpolitik (ESG - environmental and social governance) des Unternehmens.Seit dem letzten Jahr hat sich ElfBar im Vereinigten Königreich gemäß den Richtlinien der WEEE-Vorschriften (Waste Electrical and Electronic Equipment / Abfall aus Elektro- und Elektronikgeräten) registriert. In Zusammenarbeit mit Recover stellt das Recyclingprogramm von ElfBar sicher, dass alle Komponenten in den Vapes einem strengen Zerlegungs- und Recyclingverfahren unterzogen werden.ElfBar ist dabei, bis zum Jahr 2025 ein nachhaltiges geschlossenes Recycling-System aufzubauen, das auf ausgereifte, zerlegbare und wiederverwendbare Produkte setzt.Informationen zu ElfBarElfBar ist ein Pionier und Innovator in der globalen Vaping-Industry, mit einem unermüdlichen Bestreben, neue Inspirationen zu erkunden und mehr Möglichkeiten im Leben zu erschließen, indem er ein einzigartiges und vielfältiges Vaping-Erlebnis bietet. ElfBar ist seinem Engagement für globale Compliance-Standards, Jugendschutz und nachhaltiges Wachstum seit jeher treu geblieben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2165486/ELFBAR_600V2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2165487/QUAQ_Tech.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2165488/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2165489/2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/elfbar-600-v2-kommt-mit-einem-verbesserten-ultimativen-mundgefuhl-301889310.htmlPressekontakt:pr@elfbar.comOriginal-Content von: ElfBar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163477/5570758