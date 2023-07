München (ots) -Da kann man freudig in den Monat August starten, wenn einem die letzte Ziehung des Monats der Zusatzlotterie der GlücksSpirale "Die Sieger-Chance" im Juli, mit so einem Glücksfall beschenkt.Mit der am Samstagabend in München ermittelten Gewinnzahl 598992 wurde der in einer Annahmestelle im Berchtesgadener Land/Bayern anonym abgegebene Spielauftrag zum Rentenbescheid. 10 Jahre lang kann sich dessen Besitzer/in nun Monat für Monat über eine Einzahlung in Höhe von 5.000 Euro freuen. Alternativ kann sich der oder die Glückliche die Gewinnsumme im Gesamtwert von 600.000 Euro auch auf einmal auszahlen lassen.Der/ die neue Sieger-Chance-Rentner/in hatte mit seinen bzw. ihrem Tippschein an der Samstagsziehung von LOTTO 6aus49, den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 sowie der GlücksSpirale und deren Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" mit einem Quicktipp für diese eine Ausspielung teilgenommen.Ein weiterer von drei Sieger-Chance-Gewinnen in Höhe von je 10.000 Euro fiel am Samstag ebenfalls nach Bayern - die anderen gingen nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro zu gewinnen bzw. weitere Gewinnchancen auf 10.000 Euro.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: Verena OberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5570773