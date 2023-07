Als boersengefluester.de Ende Mai (HIER) über die unerwartete Vergleichsvereinbarung zwischen Deufol und ehemaligen Managern, mit denen der Verpackungsdienstleister für die Logistikbranche seit Jahren gerichtlich im Clinch lag, berichtete, war unsere größte Sorge, dass diese - grundsätzlich sehr gute Nachricht - nur für eine Strohfeuer im Börsenkurs sorgen würde. Immerhin steht Deufol als formal delistetes Unternehmen ... The post Deufol: Starke Performance appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...