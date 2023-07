China hat in den letzten 12 Monaten weiter an Ansehen in der Welt verloren. Lediglich die Länder des Globalen Südens sehen das Reich der Mitte noch überwiegend positiv. Interessanterweise ist selbst bei Chinas Verbündeten, den BRICS-Staaten, der Blick auf China gemischt. Das unabhängige Pew Research Center veröffentlicht seit 2005 eine Umfrage in 24 Ländern darüber, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...