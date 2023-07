Hier bahnt sich etwas an. Nachdem der Tech-Riese in der vergangenen Woche starke Zahlen gebracht hat und einen ordentlichen Sprung nach oben machte, könnte es nun zu weiteren Impulsen kommen. Denn die Aktie steht direkt an einer wichtigen Hürde. Wird das Kaufsignal ausgelöst, sollten Trader hier ganz genau hinsehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...