DJ XETRA-SCHLUSS/Marktbreite sorgt für gute Stimmung

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat auch am Montag angedauert. Das Geschäft war zwar ruhig, und der DAX gab nach den jüngsten Rekorden nun geringfügig um 0,1 Prozent auf 16.447 Punkte nach. Deutlich stärker zeigte sich die positive Grundstimmung aber in der zweiten Reihe: Der MDAX zog um ein halbes Prozent an, der TecDAX um 0,8 Prozent. "Die Marktbreite verbessert sich", so ein Händler. Gestützt wurden die Kurse von neuen Wirtschafts- und Inflationsdaten sowie der Hoffnung auf einen weiterhin günstigen Verlauf der Berichtssaison der Unternehmen zum zweiten Quartal.

Das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone wuchs im Zeitraum April bis Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Dabei sank der Preisdruck in der Eurozone im Juli wie erwartet weiter, die jährliche Inflationsrate fiel auf 5,3 Prozent nach 5,5 Prozent im Vormonat. Damit setzt der Markt zunehmend auf ein Ende oder zumindest eine Pause bei den Zinserhöhungen.

Siemens Energy unter Druck - Infineon fest

Im DAX fielen Siemens Energy um 2,6 Prozent. Qualitätsprobleme bei Turbinen führen laut Berichten zu Lieferverzögerungen. Dagegen stiegen Infineon mit der guten Stimmung für Technologiewerte um 1,6 Prozent und notierten erstmals seit gut eineinhalb Jahren an der Marke von 40 Euro. Sartorius erholten sich um weitere 2,3 Prozent. Technologiewerte gelten als Profiteure einer möglichen Zinspause.

Gesucht waren auch die Aktien der Fluggesellschaften, getrieben von einem Bericht über einen andauernden Boom bei den Buchungen. Lufthansa gewannen 1,7 Prozent.

Stabilus stiegen um 1,3 Prozent. Das Unternehmen hat zwar wie erwartet den Margenausblick etwas nach unten genommen, die Umsatzprognose hat der Autozulieferer aber erhöht.

Ähnlich entwickelt sich das Bausoftware-Unternehmen Nemetschek. Hier wurde im zweiten Quartal der Umsatz zwar leicht gesteigert, beim Ergebnis mussten aber Abstriche hingenommen werden. Der Kurs zog trotzdem um 1,2 Prozent an. Und eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank trieb die Aktien von Synlab um 4 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.446,83 -0,1% +18,12% DAX-Future 16.542,00 -0,1% +16,54% XDAX 16.458,51 +0,0% +18,67% MDAX 28.837,05 +0,5% +14,81% TecDAX 3.328,67 +0,8% +13,95% SDAX 13.745,12 +0,3% +15,26% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,87 -1 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 15 25 0 2.887,6 61,4 70,8 MDAX 36 13 1 468,9 23,4 25,0 TecDAX 22 7 1 697,1 22,7 23,3 SDAX 36 29 5 90,6 9,4 10,0 ===

July 31, 2023 11:44 ET (15:44 GMT)

