auto.de AG: Jahresfehlbetrag von rund EUR 80 Mio. für das Geschäftsjahr 2022

Leipzig, 31. Juli 2023 - Die auto.de AG wird im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von ca. EUR 80 Mio. verbuchen. Der Fehlbetrag resultiert aus einer außerplanmäßigen Abschreibung auf Beteiligungen in Höhe von EUR 80 Mio. Der Jahresfehlbetrag wird mit der Kapitalrücklage vollständig verrechnet, so dass es zu keinem Bilanzverlust kommt.

Weitere Informationen stehen unter https://www.corporate-auto.de/investor-relations/ bereit.

