Während die großen Indizes in den vergangenen Handelstagen eher seitwärts gelaufen sind, besticht die Palantir-Aktie einmal mehr durch enorme technische Stärke. Bereits am Freitag lag der Kurs mit sechs Prozent überproportional im Plus. Heute legt Palantir noch mal zehn Prozent zu und erreicht im US-Handel mit 19,99 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Ende 2021.Positiv wirkt sich auf den Kurs heute unter anderem eine Analysteneinschätzung aus. Wedbush, ein privates Investmentunternehmen aus ...

