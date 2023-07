DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.471,31 +0,1% +17,9% Stoxx50 4.053,53 +0,4% +11,0% DAX 16.446,83 -0,1% +18,1% FTSE 7.699,41 +0,1% +3,3% CAC 7.497,78 +0,3% +15,8% DJIA 35.467,22 +0,0% +7,0% S&P-500 4.583,88 +0,0% +19,4% Nasdaq-Comp. 14.331,08 +0,1% +36,9% Nasdaq-100 15.751,28 +0,0% +44,0% Nikkei-225 33.172,22 +1,3% +27,1% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 132,95 +7 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,47 80,58 +1,1% +0,89 +3,3% Brent/ICE 85,53 84,99 +0,6% +0,54 +2,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,05 26,88 +8,1% +2,17 -67,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.971,65 1.959,31 +0,6% +12,34 +8,1% Silber (Spot) 24,84 24,35 +2,0% +0,49 +3,6% Platin (Spot) 956,95 936,98 +2,1% +19,98 -10,4% Kupfer-Future 4,00 3,93 +2,0% +0,08 +4,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreis tendiert fester. Hier stützen die von Saudi-Arabien und Russland angekündigten Förderkürzungen sowie die Hoffnung auf weitere Stimuli der chinesischen Regierung für die heimische Wirtschaft.

FINANZMARKT USA

Kaum verändert - Unterstützt werden die Märkte von der bisher überzeugenden Bilanzsaison. Zur Halbzeit haben etwa 80 Prozent der von US-Unternehmen vorgelegten Zahlenausweise die Erwartungen übertroffen. Konjunkturseitig hat der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago zwar zugeelgt, aber nicht so stark wie von Volkswirten erwartet. Die Walmart-Aktie hat leicht ins Minus gedreht. Der Einzelhandelsgigant hat dem Hedgefonds Tiger Global nun auch die restlichen Anteile an Flipkart abgekauft hat, wie das Wall Street Journal berichtet. Johnson & Johnson (J&J) fallen um 4,3 Prozent. Ein Insolvenzgericht hat auch den zweiten Antrag eines J&J-Tochterunternehmens auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 abgewiesen, mit dem J&J eine Massenklage wegen eines mutmaßlich krebserregenden Babypuders beilegen wollte. Die Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" durch Goldman Sachs verhilft derweil Chevron zu einem Plus von 2,7 Prozent. Sofi Technologies springen um 18 Prozent nach oben. Der Anbieter digitaler Finanzdienstleister hat bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Quartal den Ausblick angehoben.

Die Renditen der US-Anleihen tendieren wenig verändert. Marktteilnehmer verweisen auf die bevorstehenden wichtigen Daten, die zur Zurückhaltung mahnen, so vor allem der Jobbericht am Freitag.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Die gute Stimmung an den europäischen Aktienmärkten hat auch am Montag angedauert, wenn auch bei ruhigem Geschäft. Gestützt wurde die Stimmung von ermutigenden Wirtschaftsdaten aus der Eurozone. Im DAX fielen Siemens Energy um 2,6 Prozent. Qualitätsprobleme bei Turbinen führen laut Berichten zu Lieferverzögerungen. Dagegen stiegen Infineon mit der guten Stimmung für Technologiewerte wegen der Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen um 1,6 Prozent. Mit an der Spitze der Gewinnerliste lag der Index der Öl- und Gasaktien, der um 1,2 Prozent stieg. Etwas stärker gefragt waren Pharmatitel, ihr Stoxx-Branchenindex zog um 1,3 Prozent an. Novo Nordisk stiegen mit der Markteinführung ihres Präparats zum Abnehmen in Deutschland um 3,3 Prozent. Sanofi gewannen weitere 2,2 Prozent, nachdem der Konzern am Freitag den Ausblick angehoben hatte. Gesucht waren auch die Aktien der Fluggesellschaften, getrieben von einem Bericht über einen andauernden Boom bei den Buchungen. IAG gewannen 3,6 Prozent, Lufthansa 1,7 Prozent und Air France 1,3 Prozent. Auf der anderen Seite gab der Index der Nahrungsmittel- und Getränkeaktien 1,4 Prozent ab. Hier fielen Heineken um 8 Prozent. Der Gewinn ging im ersten Halbjahr zurück, und zusätzlich wurde die Prognose gesenkt. Erste Group Bank (+0,4%) hat die Jahresprognose leicht nach oben genommen. In Paris schlossen die Aktien von Legrand nach einem schwankungsreichen Tag kaum verändert. Der Hersteller von Elektrotechnik für den Haushalt hat die Prognose erhöht. Nemetschek (+1,2%) hat im zweiten Quartal den Umsatz zwar leicht gesteigert, beim Ergebnis mussten aber Abstriche hingenommen werden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Uhr Fr, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1012 -0,1% 1,1007 1,1032 +2,9% EUR/JPY 156,43 +0,6% 156,15 154,91 +11,5% EUR/CHF 0,9577 -0,0% 0,9598 0,9578 -3,2% EUR/GBP 0,8566 -0,1% 0,8569 0,8578 -3,2% USD/JPY 142,05 +0,7% 141,82 140,42 +8,3% GBP/USD 1,2855 -0,0% 1,2850 1,2861 +6,3% USD/CNH (Offshore) 7,1433 -0,2% 7,1492 7,1511 +3,1% Bitcoin BTC/USD 29.235,54 +0,0% 29.386,64 29.459,26 +76,1%

Der Yen gibt deutlicher nach, nachdem die Bank of Japan (BoJ) überraschend japanische Staatsanleihen gekauft hat, um den Anstieg der Renditen zu stoppen - was im Widerspruch stand zur Ankündigung der BoJ vom Freitag, höhere Renditen zuzulassen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Börsen sind am Montag den positiven US-Vorgaben gefolgt. In China entfachten schwache Daten neue Hoffnungen auf wirtschaftliche Stimuli, nachdem das Politbüro der KP bereits Maßnahmen zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur bekannt gegeben hatte. Titel chinesischer Immobilienentwickler legten zu, nachdem Großstädte wie Peking und Shenzhen erklärt hatten, sich besser um die wachsende Nachfrage für Wohnungen kümmern zu wollen. Seazen gewannen 0,9 und Gemdale 2 Prozent. Nachdem der chinesische Elektroautohersteller Evergrande Vehicle, Tochter des gleichnamigen Immobilienkonzerns, am Freitag nach mehr als 15 Monaten an die Börse in Hongkong zurückgekehrt und der Kurs um mehr als 60 Prozent abgestürzt war, erholte sich dieser nun am Montag um über 49 Prozent. Der japanische Aktienmarkt wurde befeuert von guten Unternehmenszahlen und einem schwachen Yen. Die Bank of Japan hatte außerplanmäßige Anleihekäufe angekündigt, um den Ausverkauf einzudämmen. Toyota Tsusho kletterten um 9,9 Prozent, nachdem das Unternehmen den Gewinnausblick angehoben hatte. Kansai Electric zogen um 3,8 Prozent an, die Gesellschaft schrieb wieder schwarze Zahlen. Fanuc stürzten dagegen nach einer gesenkten Prognose um 7,3 Prozent ab. Analysten stellten beim Internetkonzern Naver positive Geschäftszahlen in Aussicht, der Kurs gewann in Seoul 7,5 Prozent. Der Hotelkettenbetreiber Hotel Shilla (+4,2%) legte positive Zweitquartalszahlen vor.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

AHLERS

Die Europäische Kommission wirft dem Modeproduzenten Pierre Cardin und seinem Lizenznehmer Ahlers vor, möglicherweise gegen die EU-Kartellvorschriften verstoßen zu haben. Es sei der grenzüberschreitende Verkauf von Kleidung der Marke Pierre Cardin an bestimmte Kunden beschränkt worden, teilte die Wettbewerbsbehörde mit.

LUFTHANSA

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und die Flugbegleitergewerkschaft UFO haben gemeinsam drei Sitze im Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa gewonnen. Die Delegiertenkonferenz zur Wahl der Arbeitnehmervertreter und -vertreterinnen wählte am vergangenen Freitag Arne Karstens, Finanzvorstand der VC und stellvertretender Sprecher der Konzerntarifkommission auf der Gewerkschaftsliste, sowie die UFO-Vorständin und ehemalige Lufthansa-Tarifkommissionsprecherin Sara Grubisic und den Lufthansa-Kapitän und erfahrenen Personalvertreter Tim Busse (VC) in das Kontrollgremium, wie die Gewerkschaften gemeinsam mitteilten.

GLENCORE

hat die Beteiligung im Umfang von 56,25 Prozent von Pan American Silver am argentinischen Kupferprojekt Mara gekauft. Dafür zahlt der Rohstoffkonzern 475 Millionen US-Dollar und wird damit alleiniger Eigentümer und Betreiber.

FORD

hat 870.701 Trucks des Modells F-150 mit Einzelauspuffanlagen zurückgerufen. Wie die Ford Motor Co der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilte, kann das Hinterachsgehäuse den Kabelbaum beschädigen, wodurch die elektrische Feststellbremse während der Fahrt unerwartet aktiviert werden kann, was das Risiko eines Unfalls erhöht.

