In der vergangenen Woche gab es an den Börsen durchaus einige erfreuliche Entwicklungen zu sehen. Nachdem Überraschungen bei den Zinsschritten von Fed und EZB ausblieben, schöpften viele Anleger neue Zuversicht und die Hoffnung auf ein Ende der steigenden Zinsen. Es bleiben aber dennoch manche Zweifel bestehen und von Euphorie kann noch nicht so recht die Rede sein.Bei der Deutschen Bank (DE0005140008) machte sich kürzlich etwa Chefvolkswirt Stefan Schneider so seine Gedanken um die Rezession, wie "Der Aktionär" zu berichten weiß. In einem ...

