Die Aktie von Walt Disney (WKN:855686) hat in den vergangenen Jahren eine traurige Performance abgeliefert und steckt mitten in einem massiven Turnaround. Doch ist der Titel vielleicht jetzt ein Schnäppchen für Anleger? Disney vorgestellt Die Walt Disney Company ist ein weltweit führendes Unternehmen für Familienunterhaltung und Medien, bekannt für Filmproduktionen und die Betreibung der Erlebnisparks Disneyland. Disney ist in fünf Hauptbereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...