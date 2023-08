Der DAX (WKN: 846900) ist mit leichten Abschlägen in die neue Woche gestartet. Zum Handelsende fehlten die Impulse von der Wall Street, sodass das größte deutsche Börsenbarometer -0,14% auf 16.446 Punkte verlor. Im Tagesverlauf konnte aber dennoch gejubelt werden, da der deutsche Leitindex ein weiteres Rekordhoch markierte. Die neue Bestmarke wurde bereits am Vormittag erreicht, als der DAX erstmals in seiner Historie die Marke von 16.500 Punkten ...

