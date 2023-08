EQS-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Vertrag

01.08.2023 / 08:57 CET/CEST

Vollzug des Unternehmenskaufvertrags mit der KOSTAL-Gruppe - Übertragung des gesamten operativen Geschäfts der Compleo-Gruppe an Gesellschaften der KOSTAL-Gruppe vollzogen - Compleo Charging Solutions AG firmiert nunmehr unter "CCS Abwicklungs AG" - Verbleibendes Vermögen und Beteiligungen werden im Zuge des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung abgewickelt Dortmund, 1. August 2023 - Der Vollzug des Unternehmenskaufvertrags vom 29. April 2023 über die wesentlichen Vermögenswerte der Compleo-Gruppe hat gestern stattgefunden. Im Rahmen der Transaktion wurde das gesamte operative Geschäft der insolventen Compleo Charging Solutions AG ("Compleo" oder die "Gesellschaft") sowie ihrer insolventen Tochtergesellschaften Compleo Charging Technologies GmbH und Compleo Connect GmbH an Gesellschaften der KOSTAL-Gruppe übertragen. Die Durchführung der Transaktion sichert die Fortführung des Geschäfts der Compleo-Gruppe, das in der KOSTAL-Gruppe als eigenständiges Unternehmen und als Marke fortbesteht. Die verbleibenden Gesellschaften der Compleo-Gruppe verfügen über kein operatives Geschäft mehr. Die Erwerbergesellschaft der KOSTAL-Gruppe, die das operative Geschäft übernimmt, wird in Zukunft die Firma Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG führen. Die Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft, die nunmehr unter "CCS Abwicklungs AG" firmiert, bleibt bestehen. Die Erlöse aus der Transaktion werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens zur quotalen Befriedigung der Gläubiger verwendet. Die bei der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften verbleibenden Beteiligungen und Vermögensgegenstände werden im Zuge der Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgewickelt. ### Über Compleo Die Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit unterschiedlichen Ladestationen und einem Back-End für Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen, die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen am Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Mehr Infos unter: www.compleo-charging.com

Pressekontakt:

Katrin Osburg

PR & Kommunikation

presse@compleo-cs.com



IR-Kontakt:

ir@compleo-cs.com





