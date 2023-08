Trotz eines neuen Allzeithochs kam der DAX zum Wochenauftakt nicht vom Fleck. Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Freitag sowohl auf Intraday- als auch auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch markieren konnte, traten die heimischen Blue Chips am gestrigen Montag per Saldo auf der Stelle. Dabei waren die Kurse nach dem Opening bei 16.435 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...