Der Lkw-Bauer hat im vergangenen Quartal erstmals konzernweit die Marke von 10 % Rendite geknackt - kein Wunder also, dass man sich auf dem Weg zu einem Rekordgewinn sieht. Der Dax-Konzern hatte vor Kurzem bereits operative Eckdaten zum zweiten Quartal bekanntgegeben. Bei 15 % mehr Umsatz schnellte der bereinigte Betriebsgewinn um 41 % auf 1,4 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so dass die Rendite um zwei Prozentpunkte auf 10,3 % zulegte. Der Weltmarktführer für Schwerlaster verkaufte von April bis Juni knapp 132.000 Fahrzeuge, das waren 9 % mehr als vor Jahresfrist. Allerdings stagnierte der Nettogewinn: Das Ergebnis lag mit 1,11 Euro je Aktie 1 % unter dem Vorjahresergebnis. Zudem sank der Auftragseingang um 13 % auf knapp 97.000 Einheiten. Ähnlich war es schon im ersten Quartal gewesen. Damals hieß es, dahinter stecke keine Nachfrageschwäche. Grund sei vielmehr, dass die Auftragsbücher für 2024 noch nicht geöffnet waren.



