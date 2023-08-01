BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 127 (110) EUR - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 75 (76,50) EUR - 'BUY'SOCGEN HEBT ZIEL FÜR STABILUS AUF 68 (65) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 443 (427) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 932 (948) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT BASIC FIT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 42 (36) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 7,80 (7,20) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT INFICON HOLDING AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1222 CHFBERENBERG SENKT TELIA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 29 SEK CITIGROUP NIMMT GENERALI MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 20,20 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 210 (200) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 2,35 (2,40) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ANGLO AMERICAN AUF 2650 ...Den vollständigen Artikel lesen ...