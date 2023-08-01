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WKN: 645290 | ISIN: DE0006452907 | Ticker-Symbol: NEM
Xetra
01.08.23
10:50 Uhr
64,98 Euro
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Branche
Software
Aktienmarkt
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NEMETSCHEK SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEMETSCHEK SE 5-Tage-Chart
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GERRESHEIMER
GERRESHEIMER AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GERRESHEIMER AG108,00+0,28 %
NEMETSCHEK SE64,98-1,90 %
STABILUS SE53,65+3,47 %
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