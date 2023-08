AT&S verbucht im 1. Quartal einen Konzernumsatz in Höh von 362 Mio. Euro und damit um 28 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Das Unternehmen ist nach wie vor von der Abkühlung der Nachfragedynamik insbesondere bei IC-Substraten konfrontiert. Zum 1. April 2023 hat AT&S die bisherigen Geschäftsbereiche "Mobile Devices & Substrates" sowie "Automotive, Industrial & Medical" neu strukturiert und gliedert sich nun in die Geschäftsbereichen "Electronics Solutions" und "Microelectronics". Das Segment Electronics Solutions war vor allem aufgrund des Ausbleibens einer neuen Modellreihe bei Mobiltelefonen rückläufig. Das EBITDA reduzierte sich um 45 Prozent auf 75 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge lag bei 20,7 Prozent und damit unter dem ...

