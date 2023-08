Die Aktie der Hpoport AG (WKN: 549336) verlor am Montag nach Börsenschluss um -13% auf 162 €. Aber was steckt hinter dem erneuten, deutlichen Abverkauf bei dem Immobilienfinanzierer? Und müssen Anleger sich hier noch viel größere Sorgen machen? Hypoport vorgestellt Hypoport mit Sitz in Berlin ist Muttergesellschaft eines Netzwerks von Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Die Unternehmensgruppe besteht aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...