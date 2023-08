Bremen (ots) -Die Immobilieninvestorin Svetlana Libich war vom 19. bis 20. Mai 2023 mit einem eigenen Ausstellerstand auf dem IMPULS 4 INVEST in Düsseldorf vertreten. Der zweitägige Investmentkongress, mit Live-Vorträgen, Q&A-Runden, Informationsständen und vielen Möglichkeiten zum Netzwerken richtete sich an alle Interessierten, mehr darüber erfahren wollten, welche Investmentstrategien zu ihnen passen, wie sie ihren Erfolg und ihre Rendite durch Investitionen - beispielsweise durch Svetlana Libichs Sondervermietungsstrategie an große Firmen - steigern können und wie sie ihr Investmentportfolio erweitern können.Svetlana Libich: "In diesen turbulenten Zeiten, in denen exzellente Investmentstrategien heißbegehrt sind, bot das IMPULS 4 INVEST allen Interessierten die Möglichkeit, ihr Netzwerk aktiv zu erweitern und sich über aktuelle Investmentmöglichkeiten auszutauschen. Hier lernten die Teilnehmer Investments und Erfolgsfaktoren kennen, die den Unterschied machen - die perfekte Gelegenheit für alle, die unabhängig von ihrem Erfahrungslevel ihr Wissen erweitern und ihr Portfolio diversifizieren möchten. Ich bin stolz darauf, Teil dieses Events gewesen zu sein und darauf, dass ich die Besucher an meiner Expertise teilhaben lassen konnte."Der Investmentkongress fand in Düsseldorf statt und richtete sich unter dem Motto "Exzellente Investment-Strategien für mehr Rendite in turbulenten Zeiten" an alle Interessierten, die mehr über Investitionen erfahren wollten. Der Event-Profi Fadi Tchallo, Veranstalter von IMPULS 4 INVEST und vielen anderen hervorragenden Events, ermöglichte es den Teilnehmern, ihre Visionen zum Leben zu erwecken und Netzwerken und Wissensaustausch auf höchst interessante und angenehme Weise zu verwirklichen.Neben namhaften Experten wie Alex Fischer, Immobilieninvestor und Steuerexperte aus Düsseldorf und Dr. Carmen Mayer, Börsenexpertin, konnte auch Svetlana Libich ihre Expertise am eigenen Stand zum Besten geben und stand Interessierten in allen Fragen rund um das Thema Immobilieninvestments zur Verfügung.In ihrer Branche gilt Svetlana Libich aus gutem Grund als eine der Top-Expertinnen: Nachdem sie selbst große Erfolge mit ihrem Vermietungskonzept erzielen konnte, beschloss sie, ihre Erfolgsstrategien in einem Immobilieninvestment-Coaching mit anderen Menschen zu teilen. Bisher begleitete sie gemeinsam mit ihrem Team seit 2020 mehr als 450 Unternehmer und Selbstständige bei ihrem Investmentaufbau. In ihrem Coaching lernen Investoren innerhalb von drei Monaten, Business-Apartments und Monteurwohnungen auf lange Sicht und mit höchster Marge an Firmenkunden zu vermieten. Dank dieser Lösung ist es möglich, bei geringstem Aufwand eine wesentlich höhere Rendite zu erwirtschaften, als es bei klassischen Vermietungen der Fall ist (12 bis 15 Prozent Rendite). Mit großer Expertise hilft Svetlana Libich ihren Kunden dabei, durch ein passives Einkommen langfristig finanzielle Freiheit zu erlangen.Neben inspirierenden Vorträgen profitierten die Besucher auf dem IMPULS 4 INVEST von der Möglichkeit, sich unmittelbar mit Top-Experten auszutauschen, um auch in turbulenten Zeiten stetig den eigenen Horizont zu erweitern. All das machte das IMPULS 4 INVEST zu einem echten Muss für Investoren, die fundierte Entscheidungen treffen möchten, um ihren Erfolg detailliert planen und eine optimale Rendite erzielen zu können. Abgerundet wurde das Event durch eine After-Show-Party, auf der die Teilnehmer die einmalige Gelegenheit hatten, sich weiter mit Speakern, Ausstellern, VIPs, Besuchern und Influencern zu vernetzen."In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, über den Tellerrand hinauszuschauen, indem man sich über neue Investmentstrategien informiert. Das IMPULS 4 INVEST gab in diesem Zusammenhang den optimalen Rahmen. Ich freue mich, an meinem Ausstellerstand geballtes Wissen und lukrative Vermietungsstrategien mit Interessierten geteilt zu haben, um sie aufs nächste Level zu bringen", so Svetlana Libich.Mehr Informationen finden Interessenten unter: https://impuls4invest.com/ und unter https://www.immosdl.de/coaching/Pressekontakt:IMMOSDL ImmobilienvermittlungInh. Svetlana LibichWebseite: https://www.immosdl.de/coaching/E-Mail: info@immosdl.deOriginal-Content von: IMMOSDL Immobilienvermittlung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171467/5571029