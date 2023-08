DJ PTA-News: Darwin AG: Einbeziehung ins Segment m:access der Börse München sowie XETRA Listing

München, den 01.08.2023 (pta/01.08.2023/10:10) - Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) gibt bekannt, dass die Aktien der Gesellschaft bereits seit dem 14.07.2023 im Marktsegment m:access der Börse München gelistet sind. Mit heutigen Datum erfolgt nun auch die Handelbarkeit der Aktien der Gesellschaft über das elektronische Handelssystem XETRA.

Nach Auffassung des Vorstands der Darwin AG passt das Marktsegment m:access als mittelständisches Qualitätssegment der Börse München sehr gut zur Aufstellung der Gesellschaft als innovativem Biotechnologieunternehmen mit Sitz in München. Die im Vergleich zur bisherigen Notiz im Freiverkehr gestiegenen Anforderungen an die Information der Aktionäre im Rahmen eines unterjährigen Emittentenberichts zum Halbjahr sowie die jährliche Teilnahme der Gesellschaft an einer der Analystenkonferenzen der Börse München sollen mittelfristig zur Attraktivität der Aktie beitragen.

Mit der Einbeziehung der Aktien in das elektronische Handelssystem XETRA sollen die Handelsvolumina erhöht und mittelfristig der Free Float der Aktie gestärkt werden.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

