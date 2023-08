Mladá Boleslav (ots) -› Sicherheit: größeres Angebot an Assistenzsystemen, TOP LED-Matrixscheinwerfer erstmals für beide Modelle als Option erhältlich› Antrieb: hocheffiziente TSI-Motoren der evo2-Generation› Nachhaltigkeit: konsequenter Einsatz recycelter und natürlicher Materialien› Design: Škoda Kühlergrill, Scheinwerfer sowie Front- und Heckschürze noch ausgeprägter gestaltet› Produktvielfalt: drei Aussstattungslinien und sechs Interieurvarianten plus Optionspakete und Individualisierungsmöglicheiten› Konnektivität: Infotainmentsysteme und -features aufgewertet; Digital Display ist SerieŠkoda Auto wertet den Kompaktwagen Škoda Scala und das Crossover-Modell Škoda Kamiq umfassend auf. Beide Baureihen bieten dank stabiler Karosseriestrukturen und einem fortschrittlichen Angebot an Assistenzsystemen ein hohes Level an aktiver und passiver Sicherheit. Scala und Kamiq basieren auf der MQB-A0-Plattform und verfügen damit über besonders effiziente TSI-Benzinmotoren der evo2-Generation. Sie leisten zwischen 70 kW (95 PS) und 110 kW (150 PS). Der Scala wirkt mit seinen nachgeschärften Linien jetzt noch dynamischer. Das aufgewertete Design des Kamiq unterstreicht den robusten Auftritt im SUV-Stil. Beide Modelle verfügen nun auf Wunsch über TOP LED-Matrixscheinwerfer - ein Novum für sie. Für noch mehr Nachhaltigkeit im Interieur sorgt der vermehrte Einsatz von recycelten und natürlichen Materialien. Das neu aufgestellte Angebot umfasst je drei Ausstattungsniveaus und sechs Interieurvarianten plus optionale Pakete. Ein Digital Display mit 8-Zoll-Bildschirmdiagonale und ein 8,25 Zoll großes Škoda Infotainmentsystem gehören zum serienmäßigen Lieferumfang. Neue Simply Clever-Details runden die Aufwertung ab.Gesamtes Bildmaterial (https://skoda-media.de/pmappen/23008)Pressemappentext (https://www.skoda-media.de/content/press_files/Bildmaterial_PM4167_1.pdf)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss der Typgenehmigungsverfahren vor.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5571076