Der bet-at-home.com AG Konzern gibt die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt. Wichtige Entwicklungen im ersten Halbjahr 2023 Der bet-at-home.com AG Konzern beabsichtigt, im Geschäftsjahr 2023 wesentliche Unternehmensfunktionen vom Outsourcing-Partner durchführen zu lassen. Diesbezüglich wurde das in Malta lizensierte Angebot (".com Domäne") der bet-at-home.com Internet Ltd. im Februar 2023 erfolgreich an den renommierten iGaming - Softwareanbieter EveryMatrix ausgelagert. Die Auslagerung des in Deutschland lizensierten Angebots auf www.bet-at-home.de wird im Laufe des Jahres erfolgen. ...

