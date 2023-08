Klarna bereitet ein weiteres Zinsprodukt für deutsche Kund:innen vor. Künftig soll es auch Zinsen auf die sogenannten "Pools" geben, in denen Menschen gemeinsam sparen können. Klarna setzt seine Zinsoffensive fort und plant offenbar ein weiteres Sparprodukt. Zumindest hat das schwedische Fintech zum Monatswechsel seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) so verändert, dass die Verzinsung der sogenannten Spar-Pools möglich wird. In den Pools sammeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...