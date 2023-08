New York (www.fondscheck.de) - China - das Ende eines großen Wirtschaftstraums? Per Ende Juni ist der MSCI China auf Basis der Gesamtrendite seit dem Covid-19-Tief von vor mehr als drei Jahren noch mal um 8% gefallen (in USD), während der Rest der Entwicklungsländer über 83% gestiegen ist, so die Experten von Pzena Investment Management. ...

