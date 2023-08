Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Serviceware verbessert operatives Ergebnis und punktet mit Rekordauftragsbestand



Serviceware hat heute seinen H1 Bericht vorgelegt und unsere Erwartungen für Q2 leicht übertroffen.



SaaS-Erlöse steigen planmäßig, hohe Lizenzeinnahmen in Q2: Im abgelaufenen Quartal hat Serviceware seine SaaS-Umsätze um 15,6% yoy auf 13,6 Mio. Euro steigern können. Auf Quartalsbasis betrug das Wachstum 3,0%. Während die Wartungserlöse strategiekonform weiter abnahmen (-9,2% yoy auf 4,2 Mio. Euro), erzielte Serviceware in Q2 mit 5,9 Mio. Euro im Bereich des Lizenzverkaufs den höchsten Umsatzbeitrag seit zwei Jahren. Mit Blick auf die kurz- bis mittelfristige Top Line-Entwicklung des Unternehmens stimmen uns die erneut stark gestiegenen Vertragsverbindlichkeiten (vergleichbar mit dem "Auftragsbestand") positiv, die sich zum Stichtag auf 49,6 Mio. Euro beliefen (+52,9% yoy; +11% qoq) und zukünftige, vertraglich fixierte Erlöse darstellen.



Verluste in Q2 signifikant verringert: Infolge der guten Umsatzentwicklung konnte Serviceware auf EBITDA-Ebene in Q2 mit -0,2 Mio. Euro (Vj.: -0,2 Mio. Euro; Q1/23: -1,0 Mio. Euro) nahezu den Break-Even erreichen und damit an das Vorjahresniveau anknüpfen. U.E. dürfte das Unternehmen in H1/23 jedoch auch von positiven FX-Effekten in mittlerer sechsstelliger Höhe profitiert haben. In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir aufgrund der personalseitigen Effizienzmaßnahmen im Verwaltungsbereich des Unternehmens eine spürbare Verbesserung der Bottom-Line. Zudem gehen wir in H2 weiterhin von einer dynamischen Umsatzentwicklung aus. Auch Serviceware zeigt sich angesichts mehrerer erfolgreicher Neuabschlüsse in den Monaten Juni und Juli (Q2: Feb. bis Mai) und zahlreichen andauernden Ausschreibungs- und Verhandlungsprozessen optimistisch. Letztlich dürften auch die in H2 erstmalig zu buchenden SaaS-Umsätze eines 2022 gewonnenen Großkunden zur positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung beitragen. Insgesamt bestätigte Serviceware seine Guidance (Umsatz: +5 bis +10% yoy; EBITDA: moderate Verbesserung yoy).



Fazit: Nach einem soliden zweiten Quartal hat Serviceware nun nahezu den EBITDA-Break-Even erreicht. Im zweiten Halbjahr sollte dieser u.E. infolge steigender Umsätze und Kostenmaßnahmen erreicht werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 18,00 Euro.





