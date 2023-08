Köln (www.fondscheck.de) - Matthias Beck verstärkt ab dem 01. August die Wholesale-Vertriebsaktivitäten in Deutschland, so die Ampega Investment GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Matthias Beck wird in der Funktion Direktor Vertrieb Teil des in Köln ansässigen Wholesale-Teams und berichtet an David Krahnenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale & UnitLinked. Schwerpunkte seiner Tätigkeiten werden neben der Neuakquise die Betreuung von Kunden im Bereich Privatbanken und Volksbanken sein. ...

