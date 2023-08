Nachhaltigkeit und ESG sind immer wieder nachgefragte, aber auch diskutierte Aspekte bei der Geldanlage. Im zweiten Quartal 2023 hat das Analyseunternehmen Morningstar weltweit zahlreiche Abflüsse aus ESG-Fonds festgestellt, wie aus dem Quartalsbericht "Global Sustainable Fund Flows: Q2 2023 in Review" hervorgeht. Weniger Zuflüsse in ESG-Fonds in Q2 2023 Konkret zogen globale nachhaltige Fonds im zweiten Quartal netto 18 Mrd. US-Dollar an neuen Geldern an. Gegenüber dem ersten Quartal sei dies laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...