Compleo Aktie handelt aktiuell bei 0,448 EUR. Und das ist immer noch eine MarketCap von über 2 Mio EUR für die Compleo-Aktie. Nach "Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags über wesentliche Vermögenswerte der Compleo Charging Solutions AG". am 29.04.2023 war das Ende klar. Und heute der nächste Sargnagel für die alte Compleo und ihre Aktionäre: Die insolvente Compleo Charging Solutions AG meldet den Vollzug der Übertragung des gesamten operativen Geschäfts des ehemaligen Compleo-Konzerns an die KOSTAL Gruppe. Im Rahmen der Transaktion wurde also neben den Vermögenswerten der Compleo Charging Solutions ...

