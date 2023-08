100 Prozent in nur einer Woche? Wem das noch nicht genug ist, der sollte jetzt unbedingt dran bleiben: Nach ganz starken Zahlen für Juli an den Papieren von Nio, vor allem aber an der Optionsschein-Wette von DER AKTIONÄR. Die kommt inzwischen auf eine Rendite von 105 Prozent!Eine stabile Geschäftsentwicklung bei Tesla, der Einstieg von VW beim chinesischen E-Autobauer Xpeng und Kursexplosionen vor allem in der zweiten und dritten Reihe: Die Aktien von E-Mobility-Titeln sind wieder in!Die hohe Volatilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...