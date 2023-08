Wien (www.fondscheck.de) - Engagement für Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt und Integration im Asset Management: Diese Ziele verfolgt das Diversity Project bereits seit einiger Zeit erfolgreich in Großbritannien, so die Experten von "FONDS professionell".Im Herbst dieses Jahres solle die Kampagne unter dem Namen Diversity Project Europe (DPE) nun auch in Deutschland, Frankreich, den nordischen Ländern, der Schweiz und in den Niederlanden an den Start gehen. Dies teile der Vermögensverwalter Aegon Asset Management mit, der zu den Gründungsmitgliedern des Projekts gehöre. ...

